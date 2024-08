Korábban beszámoltunk róla, hogy július 25-én, csütörtökön egy hófehér, szlovák rendszámú Mercedes sofőrje kezdett ámokfutásba az autópálya közepén. A Ripost információi szerint a Mercedes sofőrje először bevágott egy fekete Opel Corsa elé és büntetőfékezésbe kezdett, az Opel Corsát a szalagkorlátnak szorította. A Ripost tudomása szerint a Mercedes sofőrje kiugrott az autóból, kardot vagy machetét rántott.

Már Egerben is előhúzta a bozótvágót az M3-as macsétés

Fotó: Shutterstock

Cikkünk nyomán olvasónk beszámolt róla, akkor hajnalban 4 óra körül az egri Sas út melletti OMV kút és dohánybolt parkolójában is megrökönyödést okozott a férfi. Elmondása szerint a férfi furcsán viselkedett és egy kisteherautóval munkába igyekvő brigáddal kerülhetett valamilyen szóváltásba, majd az autójához sétált és előhúzta a bozótvágót. Végül visszaszállt a járműbe és lassan elhajtott.

Az M3-ason viszont a férfi már használta a macsétét, többször is a leszorított kocsiba szúrt. A Ripost úgy tudja, a kocsi megsérült, a sofőr nem. A lap úgy értesült, hogy a Corsa sofőrje és ismerősei most tanúkat is keresnek az ügyben, mivel a hátborzongató párharc mellett többen is elhajtottak, így nem kizárt, hogy az autópályára egyáltalán nem illő, életveszélyes jelenetnek többen is szemtanúi voltak.

Portálunk megkeresésére, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte - hogy az említett esettel kapcsolatban a Füzesabonyi Rendőrkapitányság indított garázdaság bűntett miatt eljárást. A folyamatban lévő nyomozásra tekintettel azonban bővebb tájékoztatást nem adhatnak.