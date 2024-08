Elgázolt egy embert a vonat Poroszló és Tiszafüred között, a 33-as főút mellett, a Tisza-tó közelében, számolt be a csütörtöki vonatbalesetről A VÉSZ applikácóban a katasztrófavédelem. A szerelvény a baleset miatt nem tud továbbmenni, ezért a még rajta tartózkodó mintegy húsz-huszonöt ember a tiszafüredi hivatásos tűzoltók közreműködésével száll át az értük érkező mentesítő járatra. A raj a mentők munkáját is segíti. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az érkező vonat elé lépett a férfi Forrás: Agria TV Bt.

Az Agria TV Bt. információi szerint 4 román állampolgár utazott egy kocsiban. A Tisza hídja előtt megálltak egy parkolóban. Egy 22 éves férfi a síneken keresztül a töltésre ment, majd amikor visszatért, figyelmetlensége miatt az érkező vonat elé lépett. A sérültet helikopterrel, súlyos - életveszélyes sérülésekkel kórházba szállították.

Ahogy már korábban megírtuk, baleset miatt késnek a vonatok az utasokat pótlóbuszok szállítják az érintett szakaszon.