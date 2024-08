Valószínűleg szivárgott a gáz, az ott élő 25 év körüli férfi pedig rágyújtott, derül ki a Tények tudósításából. Ahogyan arról még pénteken beszámoltunk, kigyulladt egy ház Heréden, akkor még csak annyit tudtunk, robbanás is történhetett. A detonáció után a ház teteje kigyulladt, majd egy része be is omlott – olvasható az Agria Tv honlapján.

Gázrobbanás Heréden.

Forrás: AgriaTv Bt/Facebook

A fiatal férfit kimentették a házból, ám égési sérülései miatt mentőhelikopterrel szállították kórházba. Testfelületének mintegy ötven százalékára kiterjedő, súlyos másodfokú égései sérüléseket szenvedett. Ahogy a videón is látszik, a teljes tetőt és több szobát is beterítettek a lángok a házban. A szomszédok szerint gázrobbanás történt, ők már csak arra lettek figyelmesek, hogy az ő házaik is megremegtek.