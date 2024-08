Az önkéntes egységek kiválóan kiegészítik a hivatásosok munkáját

– A beavatkozások száma is mutatja, hogy jól megy az együttműködés. Leggyakrabban villámárvizeknél, viharkároknál, szabadtéri tűzeseteknél avatkoznak be az önkéntesek, de alpintechnikai mentéseknél is megmutatták már rátermettségüket, továbbá eltűnt személy keresésében is segítették a hatóságok munkáját. Nagy tisztelet jár az önkéntes tűzoltó egyesületek tagjainak, hiszen önként, fizetség nélkül, szabadidejükben végzik a feladataikat. A szaktevékenység mellett számos szervezet célul tűzte ki a tűzoltó hagyományok ápolását, tájékoztatási feladatokat is ellátnak, erősítik a település közösségének összetartását, illetve az utánpótlás-nevelésben is részt vesznek – zárta gondolatait Nagy Csaba.