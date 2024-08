A tűzoltóság közvetlen műveleti körzete tíz településre: Balatonra, Bekölcére, Bélapátfalvára, Bükkszentmártonra, Egercsehire, Mikófalvára, Mónosbélre, Nagyvisnyóra, Szilvásváradra és Szúcsra terjed ki, azonban szükség szerint távolabbi helyszíneken is beavatkoznak. Az önkormányzati tűzoltók szorosan együttműködnek a város, illetve a környék önkéntes tűzoltóival is, számos alkalommal közösen avatkoztak be káresetek felszámolásában. Eszközállományukhoz egy terepjáró gépjármű, továbbá egy quad is tartozik. Ezek segítik a Bükk-vidék nehezen megközelíthető helyszínein az állomány munkáját, erdőtüzeknél, segítségnyújtásnál - mikor eltűnt személyt keresnek - illetve sérült túrázók mentésekor egyaránt. A szervezet beavatkozásai nagyobb részét műszaki mentések adják, baleseteknél területükön a hivatásos egységek kiérkezéséig elsődleges beavatkozóként az életmentés első mozzanatait hajtják végre. Fejlődésüket a katasztrófavédelem által, az önkormányzati tűzoltóságok részére kiírt pályázatok is segítik, 2024-ben a tűzoltóság 3 millió 470 ezer forint pályázati támogatásban részesült, melyet tűzoltó szakfelszerelésekre, védőruházatra fordíthatnak.