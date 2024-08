Tavaly Egerben is történt hasonló baleset. Két kamasz felmászott egy parkoló tartányos vagon tetejére vasárnap este az egri pályaudvaron. A fiatalokat áramütés érte, egyikük a város hivatásos tűzoltóinak segítségével le tudott mászni a sínekre, a másik azonban annyira megsérült az áramütéstől, hogy a tűzoltók létrán hozták le. Az eset során egy könnyű és egy súlyos sérültet láttak el a mentők. Mindezt Nagy Csaba vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő közölte akkor portálunkkal.

- Sajnos idén nem ez az első eset, hogy a felelőtlen játék balesettel végződik: egy fiatal életét vesztette, egy pedig súlyosan megsérült, amikor vasútüzemi területen felmászott a vasúti kocsi tetejére. 2023-ban többen súlyos égési sérüléseket szenvedtek, és egy haláleset is történt, amikor felmásztak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára. 2022-ben a MÁV hálózatán történt két baleset halálos áldozata és súlyos, életveszélyes sérültjei is 18 éven aluliak voltak - írja most a MÁV.