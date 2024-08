Az Egri Rendőrkapitányság munkatársai a következő hetekben több napon is várják a BikeSafe kerékpár-regisztráció iránt érdeklődőket a Szmrecsányi Lajos Érsekkertben 10 óra és 13 óra között.

A program lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatása is. A kollégánk rögzíti a kerékpár adatait - szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek - majd fényképfelvételeket is készít róla. A rendszerbe a következő augusztusi napokon van lehetőség regisztrálni:

5. hétfő

6. kedd

9. péntek

12. hétfő

14. szerda

15. csütörtök

21. szerda

22. csütörtök

26. hétfő

27. kedd

30. péntek

Esős időjárás esetén a kapitányság épületében lesz lehetőség a regisztrációra.