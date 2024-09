Két nap alatt négy kerékpárt lopott Hevesen egy 20 éves elkövető idén szeptemberben. A rendőrség ezért őrizetbe vette, majd a Hevesi Járási Ügyészség szerdán bíróság elé állította. A járásbíróság a gyanúsítottat 70 nap elzárásra ítélte, amit az ügyészség tudomásul vett, míg a terhelt és védője fellebbezést jelentett be. A jogerős döntést így majd az Egri Törvényszék hozza meg az egyelőre szabadlábon védekező biciklitolvaj ügyében - fogalmazott dr. Konkoly Thege László.

Segít a BikeSafe

Kerékpárlopás esetén segítséget jelent, ha regisztráljuk biciklinket a BikeSafe programban. A rendőrség rendszeresen rendez olyan eseményeket, amelyek alkalmával ezt könnyen megtehetjük. A program lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatása is. Egy rendőr rögzíti a kerékpár adatait - szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek - majd fényképfelvételeket is készít róla.