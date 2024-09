Haj- és szőrszálak

Bűntények elkövetése közben haj- és szőrszálak kerülhetnek az elkövetőről a sértettre, a sértettről az elkövetőre, hozzátapadhatnak az elkövetési eszközökhöz, tárgyakhoz, ruházathoz. Megtalálhatók védekezés következtében kitépett hajszálak az áldozat kezében vagy a körmei alatt. A haj- és szőrszálak jellegzetes szerkezeti képük alapján mikroszkóposan könnyen felismerhetők, és elkülöníthetők a növényi rostoktól, textil- és műanyag szálaktól. A haj- és szőrszálak vastagsága alapján következtetni lehet arra, hogy a test melyik részéről származhatnak (haj, szemöldök, fanszőr stb.). A morfológiai vizsgálatok alapján valószínűsíthető, hogy a szálak adott személytől származnak-e. A hajhagymából rendelkezésre álló szálakból pedig DNS-vizsgálat végezhető.

A kriminalisztika és a kriminológia különböznek egymástól A büntetőjogtudomány-ágak közül a kriminalisztika főleg a felderítés, a bizonyítás, kis részben a bűnmegelőzés kérdéseivel foglalkozik. A kriminológia a bűnözés okainak feltárásában, a megelőzés, a visszaszorítás lehetőségeinek kidolgozásában érdekelt. Ezen belül a kriminálmorfológia (a bűnözés alaktana) a bűnözés helyzetét, összetételét, megjelenési formáit vizsgálja. A krimináletiológia (a bűnözés oktana) fő kérdése: hogyan vált a személy bűnelkövetővé? A kriminálprofilaxis (a bűnözés megelőzésének tana) a bűnözés elleni küzdelemben a társadalmi és jogi eszközökre, azok hatásfokának vizsgálatára irányul, a hatékony megelőzés eszközeit, módszereit kutatja. A viktimológia (áldozattan) a sértett bűntényben betöltött szerepével, az elkövetővel való kapcsolatával; az áldozatok kártalanításával foglalkozik. Azzal, hogy mennyiben oka a deliktumnak a sértett könnyelműsége, felelőtlensége, kihívó magatartása, kiszolgáltatottsága.

Érdekes, hogy mi minden gyanú megerősítésére vagy eloszlatására is alkalmas a szőrszálak vizsgálata. Bejelentések nyomán 2021 novemberétől farkasnak tulajdonított predációk, azaz ragadozások helyszínelésére vállalkozott a Bükki Nemzeti Park Igazgatósága. Munkatársai genetikai mintavételeket is végeztek a tetemekről. Harapásnyomok esetében harapásnyomokat, a prédafeltörési felületekről vett nyálmintákat, míg a zsákmányolások közelében (a haszonállat tartási helyének védelmét szolgáló kerítésen, feltételezhetően a támadások alkalmával fennakadt) szőrmintákat gyűjtöttek be a faji azonosításhoz. Egy a predáció helyszínére visszatért, csapdázott ebből vett mintát is elemeztek.