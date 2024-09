A Tarna medrének elzárásával, ezáltal a víz visszatartásával a vádlottak károsították a folyó érintett szakaszának élővilágát, több védett egyed elpusztulását okozták – rögzíti a vádirat. Amennyiben egyébként a két vádlott közül bármelyik, vagy mindkettő beismerné a vádirat szerinti elkövetést, s lemondana a tárgyaláshoz való jogáról, akár ítélet is születhetne.

A Tarna patak vizével öntözték a szőlőt Aldebrő mellett

Fotó: Huszár Márk/ Heves Megyei Hírlap

Más "műfajban" tartott viszont előkészítő ülést a Gyöngyösi Járásbíróság. K. T. és társai felfegyverkezve, csoportosan elkövetett rablás bűntette miatt állnak bíróság előtt a Gyöngyösi Járási Ügyészség szerint a terheltek egy telephely épületrészébe mentek be a falon lévő hasadékon át, azzal a szándékkal, hogy onnan dolgokat tulajdonítsanak el. Itt, ebben az épületrészben aludt a sértett, amikor is a lopni érkezett társaság – miután átkutatták már a helyiséget – el akarták venni az alvó sértett két táskáját. Ő azonban felébredt és számon kérte a vádlottakat. Ekkor az elsőrendű vádlott elővette a zsebében lévő bicskát, melyet a sértett arcához nyomott és közölte vele, hogy „ha megmozdulsz, akkor megszurkállak!”. Az ily módon megfélemlített sértettől aztán együttesen eltulajdonították a hátizsákját az abban lévő élelmiszerrel és tisztálkodási eszközökkel, továbbá a sértett övtáskáját – többek között –, a sértett nevére kiállított személyazonosító igazolvánnyal együtt, majd az épületből kilépve, a sértett kerékpárját is elvitték.

Amikor a kirabolt ember utánuk ment és kiabálni kezdett, megjelent két közterületfelügyelő és egy vasútőr, ezért a vádlottak a rabolt holmit – a kerékpárt és táskákat – eldobták és menekülni kezdtek, azonban a helyszín közelében, a vádlottakat a két közterületfelügyelő és a vasútőr visszatartotta. A vádlottak által a sértettnek okozott kár megtérült – rögzíti a vádirat.