A vádirat azt rögzíti, hogy az elsőrendű terhelt és házastársa szőlőoltvány iskolát üzemeltettek és üzemeltetnek jelenleg is a Tarna mellett található szántón. A szőlőoltványok öntözésére korábban E. L. J. házastársa vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezett. Lejárt azonban az engedély időbeli hatálya, az új engedély iránti kérelmet ugyan benyújtották, majd az oltványokat tovább öntözték a Tarnából végleges vízkivételi engedély hiányában is.

Az elsőrendű vádlott és – ismeretlenül maradt – társai szőlővenyigékkel, rőzsékkel és homokzsákokkal elgátolták a Tarna medrét, amellyel a vizet felduzzasztották és két darab, nagy teljesítményű szivattyúval vizet emeltek ki, majd két és fél órán keresztül locsolták a szőlőoltványokat.

A váddokumentum megállapítása szerint a szivattyúk működtetése azonnali, teljes vízhiányt okozott, továbbá a szűrő nélküli szivattyúk elé épített duzzasztórendszerrel a folyóvizet megállítva, a vízhozam 100 százalékát és azzal együtt a patakban élő állatokat is kiemelték.