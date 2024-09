Korábban azt írtuk: "Amennyiben egyébként a két vádlott közül bármelyik, vagy mindkettő beismerné a vádirat szerinti elkövetést, s lemondana a tárgyaláshoz való jogáról, akár ítélet is születhetne."

A Tarna patak vizével öntözték a szőlőt Aldebrő mellett

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Az előkészítő ülés egy viszonylag új jogintézmény hazánkban. A kialakult gyakorlat alapján sokan egyfajta vádalkunak is emlegetik, holott egyáltalán nem az. A Büntetőeljárási törvény az előkészítő ülés szerepét növeli, egyben kötelezővé teszi. Az ülésen a vádirat ismertetése után a vádlottakat egyenként meghallgatja a bíróság és lehetőség van a beismerő vallomás megtételére. Teljes körű beismerés esetén a bíróság ítéletet hoz. Ennek következtében az ügy akár előkészítő ülésen be is fejezhető. Erre utaltunk cikkünkben, s ezért is volt a feltételes mód.

Pontos megfogalmazás szerint az előkészítő ülés nem pusztán előkészítheti a tárgyalás megtartását, de elkerülhetővé is teheti annak megtartását, ha beismerés van a vád tárgyává tett bűncselekményt illetően és a terhelt lemond a tárgyaláshoz való jogáról. Az ítélethez az szükséges még, hogy a bíróság el is fogadja a beismerést. Erről végzésben tesz nyilatkozatot a bíróság és ítéletet is hoz.