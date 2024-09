Ajándékot is kaptak az elsős egri diákok hasznos tanácsok mellett

Az iskola rendőre program a 2024/2025-ös tanévben, Heves vármegyében is tovább folytatódik. Az iskolakezdéssel összhangban szeptember első hetében vármegyénk rendőrei is felvették a kapcsolatot az oktatási intézményekkel. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskolájának első osztályos diákjai szeptember 5-én megismerkedhettek az iskola rendőrével, aki néhány balesetmegelőzési tanács mellett ajándékkal is készült.

Ajándékkal is készült az iskolarendőr a diákoknak

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Lázár Levente, iskolarendőr, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferens elmondta, a program célja, hogy a kapcsolattartás érdekében minden iskolának legyen egy rendőre. A tanárok és diákok egyaránt bizalommal fordulhatnak hozzájuk, megbeszélhetik velük problémáikat, kérdéseiket. Vármegyénkben az idei tanévben 110 iskola és 102 rendőr vesz részt a programban.

Szeptemberben, a napi oktatás kezdeti és befejezési időszakában a balesetileg frekventált oktatási intézmények környékén segítik a rendőrök a gyermekek biztonságos közlekedését.