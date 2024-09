Az Egri Rendőrkapitányság nyomozói hosszas és aprólékos előkészítő munka után szeptember 3-án hajnalban akartak útnak indulni a főkapitányság Agria bevetési egységével Arlóra, hogy elfogjanak egy triót, amelynek tagjai elsősorban a keleti, de elvétve a nyugati országrészbe is jártak betörni – közölte a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Azonban másképp alakult, ugyanis információt kaptak, hogy egy demjéni telephelyről téglát vittek el ismeretlenek. A bevetésre készen állók Arló helyett csak kétutcányit vezettek, és az egri Vörösmarty Mihály úton megállítottak egy kisbuszt, ami tele volt lopott téglákkal, és benne ült a három arlói férfi.

Arlói szerszámosok akadtak az egri nyomozók horgára (Részlet a police.hu videójából)

Forrás: Police.hu

A váratlan kitérő után minden a tervek szerint folytatódott, a rendőrök több arlói, borsodszentgyörgyi és több dunántúli ingatlanban egyszerre tartottak kutatást, ahol több száz lopott szerszámgépet foglaltak le, amelyeket a férfiak „gyűjtöttek” össze és árultak országszerte. Találtak azonban több, bűncselekményből származó motorkerékpárt is, illetve az egyik arlói ingatlan hátsó udvarán folyó építkezésen a lopott téglákkal megegyezőket is. Feltehetőleg ott akarták beépíteni a Demjénből elvitt darabokat is.

Mint kiderült, a három férfi – annak ellenére, hogy több városi rendőrkapitányság már lopás miatt eljárást folytat ellenük – nem tartott a következményektől, és hónapok óta végezte bűnös tevékenységét. Így tették ezt elfogásukat megelőzően is, amikor hajnalban nem szilvásváradi kirándulásra, hanem lopni indultak.

„Üzletük” volumenét jól szemlélteti, hogy több vásárlójuk mobiltelefonjában „Arlói Szerszámos” néven volt elmentve a telefonszámuk. Továbbá többek között egy kisgépkölcsönző is rendszeres vevőjük volt. Azonban az aggregátorok, döngölőbékák, akkumulátoros fúrók mellett minden mást is vittek. Volt, amikor lopott teherautóval indultak fát lopni. Az Egri Rendőrkapitányság 12 rendbeli vagyon elleni bűncselekmény miatt indított eljárást a három arlói férfi ellen, akiket őrizetbe vettek és kezdeményezték letartóztatásukat.