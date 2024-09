Hoszné dr. Nagy Tímea bíró portálunknak elmondta: szeptember 16-ra jóval korábban tűzte ki a tárgyalást a bíróság, méghozzá a vádlott rendőri elővezetését elrendelve. A rendőrség azonban nem a vádlottat hozta – nem is hozhatta – hanem bejelentette annak halálát. A bíróság ezért az ülést ismét elnapolta a halotti bizonyítvány beszerzése végett, s csak ezt követően szüntetheti majd meg az eljárást.

A most már néhai K. Z.-t egyébként azzal vádolták, hogy az általa bérelt társasházi lakásban okozott robbanást, 200 millió forintot is meghaladó kárt okozva. A vádirat szerint a terhelt az egyik éjjel, a szobájában lévő konvektort leszerelte a gázvezetékhez csatlakozó flexibilis csőről. A gázvezeték folytonosságának megszakadása miatt a földgáz kiáramlott a lakás légterébe, ahol feldúsult.