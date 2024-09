Június 14. és augusztus 15. között zajlott a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés. Az országos vizsgálatot dr. Nobilis Márton élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár rendelte el. A két hónapon keresztül tartó komplex ellenőrzés-sorozat folyamán szezonális termékeket, vendéglátóhelyeket, valamint nyári táborokat is vizsgált a hatóság. Eljutottak Hevesbe is, és büntetett a Nébih a Tisza-tónál. Idén a futball Európa-bajnokság sátras-szurkolói rendezvények szolgáltatóit is fokozottan figyelték a szakemberek – írja a Nébih. A nyár nagy részét felölelő hatósági tevékenységet a szezonban népszerű termékkörökre és közkedvelt helyszínekre irányulóan a Nébih, valamint a vármegyei kormányhivatalok és járási hivatalok szakemberei végezték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal irányításával.

Az ellenőrzött egységek nagyrészt megfeleltek a szigorú élelmiszer-higiéniai előírásoknak, de büntetett a Nébih a Tisza-tónál

Forrás: portal.nebih.gov.hu

Büntetett a Nébih a Tisza-tónál

Az idei első célterület a Tisza-tónál üzemelő vendéglátó egységek voltak, ahol a higiénia és az élelmiszerek kezelése területén is javuló eredményeket tapasztaltak az ellenőrök. Mindössze 51 kg terméket vontak ki a forgalomból, és 2 esetben indítottak eljárást, erről mi is írtunk. A vizsgálatok középpontjában – a tavalyi évhez hasonlóan – a vendéglátóhelyek higiéniai állapota, az alapanyagok nyomonkövethetősége és megfelelősége, valamint azok kezelésének ellenőrzése állt.

Az eredmények összességében pozitívak, és a tavalyi ellenőrzéshez képest javuló tendenciát mutatnak. Az ellenőrzött egységek nagyrészt megfeleltek a szigorú élelmiszer-higiéniai előírásoknak, csak kisebb hiányosságokat állapítottak meg a felügyelők. Többek között míg a 2023-as év ellenőrzései során jellemző szabálytalanság volt a megfelelő kézmosási feltételek biztosításának hiánya, addig az idei évben már kevesebb hiba fordult elő ezzel kapcsolatban.

A vizsgálatsorozat egészét nézve az élelmiszerek kezelésében is javulást tapasztaltak a szakemberek. Ugyanakkor néhány egységben idén sem volt megfelelő a különböző megítélésű élelmiszerek tárolása, védelme, valamint akadt olyan vendéglátóhely, ahol hiányzott a rovarháló a nyílászárókról. Az előző évhez képest az alapanyagok tekintetében is kevesebb szabálytalanságot találtak az ellenőrök, intézkedésre csupán kis mennyiségű, jellemzően lejárt fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idejű élelmiszer esetében volt szükség.