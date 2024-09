Az Egri Tűzoltóság elődszervezete, az egri önkéntes tűzoltó-egylet 1874-ben alakult meg. A 150 éves évforduló alkalmából szeptember 21-én több helyszínen ünnepi rendezvényt szervez az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség és az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Eger Tűzoltóságának tiszteletére – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Eger Tűzoltóságának fennállásának 150-ik évfordulóját ünneplik, a fesztiválon a gyerekek is megismerkedhetnek a lánglovagokkal

Forrás: Archív fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

A 150 éves évfordulóra rajzpályázatot is hirdettek általános iskolás gyermekek részére. A pályázat célja, hogy a jövő nemzedékében a tűzvédelem terén is tudatosulhasson a múlt fontossága és a hagyományok ápolása. A gyermekek kreatív, sajátos látásmóddal, a tűzoltók munkáját bemutató alkotásokon keresztül mutassák be a mindennapi tűzveszélyek, lakástüzek, szén-monoxid-mérgezések megelőzésének fontosságát. Az egyéni alkotások A/3-as vagy A/4-es méretben készülhetnek ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, vagy pasztell technikával, melyeket két korcsoportban díjaznak.

Az általános iskolák rajzait szeptember 17-ig lehet benyújtani postai úton vagy személyesen az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltségen illetve a

Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál.

Eger Tűzoltósága 150 éve működik

A 150 éves évfordulót szeptember 21-én szombaton a Tűzoltó Fesztivállal teszik érdekessé és izgalmassá a szerevezők. Az egri hivatásos tűzoltók számára e nap reggel 9 órakor az egri tűzoltólaktanyában kezdődik, ahol a múlt tűzoltói előtti tiszteletük jeléül koszorút helyeznek el dr. Danilovich Pál, egykor volt egri tűzoltóparancsnok emléktáblája előtt. Ezt követően tűzoltó gépjárművekkel vonulnak az Egri Tűzoltó Múzeumhoz, mely épület adott helyet 1981-ig a korabeli egri tűzoltóságnak. A múzeumban egy rövid megemlékezés lesz, ezt követően 10 óra 30-kor indul a gyalogos felvonulás a Dobó István térre a Katasztrófavédelem Központi Zenekara és az Egri Majorette Egyesület felvezetésével.

A Dobó István téren már reggel 9 órától izgalmas programokkal várják az érdeklődőket a szervezők. A bemutató sátrakban megismerkedhetnek a katasztrófavédelem és a tűzoltók munkájával, a régi és a legújabb gépjárművekkel, szakfelszereléseikkel, védőeszközeikkel. Lesz lehetőség kipróbálni a tűzoltó locsolójátékot, a VR szemüveget, akár bemenni a füsttel telített sátorba is. Sor kerül olaj- és tálcatűz oltási bemutatóra, csizmadobó és tömlőgurító versenyre. A tűzoltók ez alkalomból rendezett ünnepi állománygyűlésének az egri városháza díszterme ad helyet. A rajzpályázat és a versenyek eredményhirdetéseit 16 óra 30-ra tervezik a Dobó István téren.