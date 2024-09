A múlt század 90-es éveitől hódít a világon a nyomok digitális feldolgozása a számítástechnika forradalmi változásának köszönhetően. Az osztályozás már nem a tíz ujj együttes képéből felállított képlet, hanem minden egyes ujj nyomatának külön-külön történő digitális bevitele alapján történik. Így a rendszer képes egyetlen nyom vagy nyomat alapján is keresésre. Ez az AFIS- (Automatic Fingerprint Identification System), azaz az automatikus ujjnyomat-azonosító rendszer. Így rövid idő alatt megállapíthatja a szakértő, hogy a helyszínen rögzített ujjnyom(töredék) vagy tenyérnyomrészlet származhatott-e a nyilvántartásba korábban bekerült személytől.

A Wikipédia olyan esetet is közöl, amikor valaki műtéttel akarta eltüntetni, átalakítani az ujjain lévő bőrfodorszál-struktúrát. Az FBI munkatársai azonban az illetőt a második ujjpercei alapján azonosították. Azok ugyanis ugyanúgy hordoznak bőrfodorszál-struktúrát, mint az ujjak első perce.

Véres ujjnyomokra találtak az eldobott fejsze nyelén

Az ujjnyomatokra épülő bűnügyi nyilvántartást elsőként a Földön 1896-ban Argentínában hozták létre. Utána 1901-ben Angliában és Walesben, majd 1904-ben az USA-ban és Magyarországon is. Hazánkban Pekáry Ferenc budapesti rendőrfőkapitány vezette be. Már ezt alkalmazták az 1907 júliusában történt Dános községbeli rablógyilkosságnál. A tettesek kiraboltak és felgyújtottak egy fogadót, megölték Szarvas István fogadóst, a feleségét, a lányukat s a család kocsisát. A gyanúsítottak közt volt Kolompár Balog Tuta vajda és famíliája is, akik konokul tagadtak. Ám a szemle során egy közelben eldobott fejsze nyelén véres ujjnyomokat fedeztek fel, amiket Tuta ujjnyomataival azonosnak találtak. Világszerte nagy visszhangja volt a daktiloszkópia magyarországi sikerének.