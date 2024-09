Az első lépés ezek után az volt, hogy P. T. az albérlőjétől 30 ezer forintot kért kölcsönbe. Meg is kapta a bankókat, s azt is kitapasztalta, hogy a lakója hol tartja a pénzét. A következő alkalommal a tisztességesnek semmiképpen nem nevezhető házigazda már akkor ment be az albérlőjéhez, amikor az éppen nem tartózkodott otthon. Erre fel is készült, ugyanis egy csavarhúzót vett elő, amivel egyszerűen felpattintotta a zárat. Ha a tényekhez ragaszkodunk: tulajdonképpen a saját lakásába tört be.

Ha már így történt, mindjárt magához is vette a nála lakó ember 230 ezer forintját, s azzal nekivágott a mulatozásnak. Elég sajátosan alakult a nagy buli, hiszen kortyolgatás közben fűt-fát megvendégelt, majd a kellő bódulat elérése után nemes gesztussal elosztogatta a pénzt.

Az már kevésbé mámoros állapot lett számára, hogy hamarosan előzetes letartóztatásban várhatta az eljárás folytatását, amelyet lopás bűntettének alapos gyanúja miatt folytattak vele szemben.