Hétfőn tárgyalja az Egri Törvényszék Cs. N. büntetőperét, aki ellen vármegyénk főügyészsége gondatlanságból elkövetett emberölés vétsége miatt emelt vádat. A büntetőper érdekessége, hogy a terhelt és a sértett baráti viszonyban álltak egymással. Közbeszólt azonban az alkohol: amikor is a vádlott és a sértett egymás társaságában presszóban italozással töltötték az időt. Idővel mindketten berúgtak. Következett a szóváltás, majd végül a presszóból való távozásuk.

Nem sokkal később a vádlott megjelent a sértett lakóháza előtt, és ott várta a sértettet. Amikor a sértett hazaért – békülékenysége jeléül – meg akarta ölelni Cs. N.-t, ám a vádlott előbb eltolta, majd az újabb öleléssel próbálkozó haverját eltaszította magától. A vádirat azt külön rögzíti, hogy ez az ellökés testi sérülés okozásának szándéka nélkül történt.

A lökés hatására az ittas állapotban lévő sértett hátratántorodott, és a fejét az ingatlana előtti kerítés betonalapzatába ütve hanyatt esett, melynek következtében eszméletvesztéssel járó, életveszélyes koponyasérülést szenvedett. Az esetet követően a sérült embert kórházba szállították, műtétet hajtottak végre rajta, azonban az elszenvedett sérülés következményeként életét vesztette.

Az Egri Járásbíróság keddi tárgyalásán a törvényszéki ügynél jóval bonyolultabb megítélésű bűncselekmény bizonyítási eljárása folyik majd. Sz. P. és társai ellen pénzmosás bűntette miatt emelt vádat az Egri Járási ügyészség.

A vádirat három pontba különíti el a terheltek cselekményét. Az elsőben azt rögzíti a dokumentum, hogy a másodrendű vádlott egy pénzintézetben bankszámlát nyitott annak érdekében, hogy azon más által elkövetett büntetendő cselekményből származó pénzt fogadjon.

Ismeretlenül maradt személy a számítástechnikai rendszerbe történő jogellenes beavatkozás útján több külföldi cég – svájci, egyiptomi, sri lankai – képviselőjét tévedésbe ejtette azáltal, hogy azt állította: a cégekkel üzleti kapcsolatban álló más külföldi cégek bankszámlaszáma megváltozott.

A második vádpontban az áll, hogy a harmadrendű vádlott az első vádpontban említett bankszámlát nyitó társa felhívására egy pénzintézetben szintén bankszámlát nyitott annak érdekében, hogy azon ő is hasonlóan, tehát "más által elkövetett büntetendő cselekményből származó" pénzt fogadjon. Erre a számlára egy olasz gazdasági társaság tévedésbe ejtett alkalmazottja valóban utalt is több millió forintot.

Az ügyészség vádiratának harmadik pontja azt tartalmazza, hogy Sz. P. is hasonlóan cselekedett, amikor is rávette – az egymással élettársi kapcsolatban lévő – negyed- és ötödrendű vádlottakat arra, hogy bankszámlát nyissanak ugyanezzel a céllal. Erre a számlára szintén egy olasz cég "bepalizott", vagyis tévedésbe ejtett alkalmazottja utalt több millió forintot.

A váddokumentum megállapítása szerint "a II., III. és IV. rendű vádlottak által nyitott számlákra mindösszesen több tízmillió forint utalás történt a tévedésbe ejtett cégektől".

