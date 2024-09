Húsz évvel ezelőtt avatták várossá Bélapátfalvát. Az egri hivatásos tűzoltóság segítségével és támogatásával létrejött akkor a helyi önkormányzati tűzoltóság is, amely a várossal együtt idén augusztusban ünnepelte fennállásának húsz éves évfordulóját. A Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság jelenlegi parancsnokával, Sas Istvánnal az elmúlt évekről beszélgettek a Katasztrófavédelem című magazinban.

– Az első parancsnok a testvérem, Sas Attila volt, akinek a település tűzoltósága nagyon sokat köszönhet. Tíz éven keresztül kezelte szívügyeként a tűzoltóság sorsát – mondta.

A helyi önkormányzati tűzoltóság a várossal együtt ünnepelte fennállásának húsz éves évfordulóját

Forrás: Archív

Jelenleg a szervezetnél összesen tíz tűzoltó teljesít készenléti szolgálatot, minden nap négy ember és egy gépjárműfecskendő áll huszonnégy órás készenlétben. A tűzoltóság közvetlen műveleti körzete tíz településre terjed ki, de ha szükség van rájuk, távolabbi településeken is beavatkoznak. Az előző évtized vonulási statisztikái alapján a bélapátfalvai tűzoltók évente átlagosan több mint százhúsz alkalommal avatkoztak be tűzoltásnál vagy műszaki mentésnél. A legtöbb vonulásuk 2019-ben volt, akkor 158 káresetük volt. Abban az évben a száraz, csapadékmentes időjárás miatt emelkedtek az esetszámok.

– Tűzoltóságunk a Bükk-vidék lábánál helyezkedik el, hatalmas természetvédelmi területtel, erdőkkel és növényvilággal borított vidék vesz bennünket körül. A gyönyörű tájon azonban sziklás, nehéz terepviszonyok nehezítik a beavatkozásokat a szabadtéri tüzek oltásakor. Sokan túráznak a Bükkben, nem egyedi eset, hogy sérült túrázó mentését segítjük, ilyenkor a tűzoltóknak több kilométert is meg kellett tenniük a hegyen fölfelé. Ezeknél a mentéseknél nagyon fontos a terepismeret – mesélte a parancsnok.

Az infrastruktúra és a város folyamatos fejlődésével a közlekedési balesetek száma is megnőtt a térségben. Tavaly már több műszaki mentésnél avatkoztak be, mint tűzesetnél. 2023-ban utóbbiból 51 volt, és 82 műszaki mentést végeztek.

– Napjainkban egyre gyakoribbak viharkárok, illetve a közlekedési balesetek – mondta István.