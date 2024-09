Súlyos testi sértés bűntettével vádol az Egri Járási Ügyészség egy nyugdíj előtt álló, idősebb férfit. A vádlott a Bélapátfalvai járás egyik kisközségében található otthonába tavaly nyáron befogadott egy addig hajléktalan nőt, akivel attól kezdve együtt laktak, bár közelebbi kapcsolat nem alakult ki közöttük. Október végén a két ember összeszólalkozott a lakásban, aminek az lett a vége, hogy a felindult férfi megütötte a vele hangosan kiabáló nőt. Az ökölütés az arcán találta el a sértettet, aki ennek következtében hat hét alatt gyógyuló orrcsonttörést szenvedett. A vádhatóság a vádiratában pénzbüntetés kiszabására tett indítványt a vehemens elkövetővel szemben.

Jóval súlyosabb, végrehajtandó börtönbüntetésre számíthat az a 37 éves férfi, akit a Heves Vármegyei Főügyészség életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádol. Ennek a bűncselekménynek a törvényi büntetési tétele kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés.

A vádirat szerint a terhelt és a sértett élettársak voltak, akik egy kis tarnamenti faluban éltek. 2022 novemberében a lakóhelyükön vita támadt közöttük, melynek során az ittas vádlott féltékenységből fakadó indulatában nem csak szidalmazta asszonyát, hanem bántalmazta is őt. Testszerte ütlegelte, rugdosta, sőt még a fejére is rátaposott. Mindennek az lett a következménye, hogy a nő orrcsonttörésen túl – zúzódások és horzsolások mellett – koponyaűri sérüléseket szenvedett, melyek akár az életét is veszélybe sodorhatták volna. Ennek elmaradása csak a szerencsén és a véletlenen múlott.

A főügyészség a vádiratában a börtönbüntetés mellett közügyektől eltiltásra, valamint arra tett indítványt, hogy a bíróság kötelezze az elkövetőt a csaknem százezer forint összegű bűnügyi költség megfizetésére. A súlyos testi sértés bűntette három évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmény, melyet az követ el, aki másnak nyolc napon túl gyógyuló sérülést okoz - közölte portálunkkal az Egri Járási Ügyészség helyettes sajtószóvivő ügyész Dr. Gubala Ádám Miklós.

