Az Egri Törvényszék sajtószóvivője, Hoszné dr. Nagy Tímea bíró portálunkkal azt közölte: a csütörtöki egri járásbírósági ügyben az előkészítő ülést elhalasztotta a bíróság, mert korábban az elsőrendű vádlottnak az elővezetését rendelték el, ez azonban eredményre nem vezetett. Vele szemben a bíróság elfogatóparancsot adott ki, s az ügyben a halasztással egyidejűleg tárgyalást tűzött ki november 28-ára.

Elfogatóparancs alapján keresik a verekedő vádlottat (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock



Arról pedig, hogy mit tettek a most már elfogatóparancs alapján keresett B. J. és társai a vádirat azt írja: a terheltek közül a másodrendű vádlott és a partnere egy keresztelő ünnepségen vettek részt. A férfi túlzott mértékben ittas állapotba került, ezért a vendéglátójuk, a büntetőügy elsőrendű sértettje felszólította a távozásra. A felszólítást követően a sértett és rokonai egy ismerősük házához indultak.

A tervezett "úticélt" azonban nem érték el, mert a ház előtti közterületen megjelent egy gépkocsival B. J. és a per harmadrendű vádlottja, akikhez ott csatlakozott a korábban kiebrudalt terhelt is. Ők így hárman szóváltást provokáltak, majd az elsőrendű vádlott elővett egy fél méteres vascsövet, mellyel arcon ütötte a sértettet, aki ennek következtében súlyos sérüléseket szenvedett.

A két vádlottárs kézzel "intézkedett": testszerte több alkalommal megütötték a sértettet, majd mindhárman a bántalmazott ember segítségére siető másodrendű sértettet is kézzel ütlegelték, majd miután a földre került, rugdosták. A földön fekvő sértett az őt ért támadással szemben védekezni nem tudott, ennek ellenére a bántalmazás következtében nem szenvedett sérülést.

Azt is rögzíti a vádirat, hogy a vádlottak cselekménye alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat, megbotránkozást váltson ki. Ezzel lényegében a testi sértésen túl a garázdaság bűntettét is felrója a vádlottaknak.