Régi ismerősként üdvözöljük egymást a maklári körzeti megbízotti irodába igyekezve, hiszen korábban helyi lakosként magam is ismertem Sőregi Richárd telefonszámát, mert tudtam, hívhatom, ha baj van. Akkor is jó volt már Makláron a közbiztonság. Az akkor kiskamasz fiam biciklije is így lett meg, hiszen Ricsi szeme mindig a pályán van.

Sőregi Richárdnak szívügye a közbiztonság

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

– Bár nem emlékszem, de örülök, hogy ezt mondod, s érzem is, a makláriak, nagytályaiak tudják, ha nekem szólnak, szinte olyan, mintha a 112-t hívnák. És hívnak is – osztja meg kisvártatva a helyiek biztonságának őrzője. – Így történt, hogy pár éve, télen egy megindult szülésnél segítettünk biztonságban kórházba jutni egy kismamának, de a maklári polgármester is engem hívott, mikor a lánya biciklijét épp a hivatal elől lopták el. Nem telt el csak néhány perc, hogy a faluban szembejött az elkötött járgánnyal annak tolvaja. Maklár és Nagytálya ilyen hely. Itt jó a közbiztonság és teszünk is érte, hogy ez így is maradjon – mondta.

Makláron és Nagytályán jó a közbiztonság

Sőregi Richárd 1995-ben lett rendőr, s 2003. november elseje óta Maklár és Nagytálya körzeti megbízottja. Nem csak a munkája, a magánélete is a településekhez köti, hiszen 2006 óta Nagytályán él feleségével és három fiával. Szavai szerint igazán szerencsés ember, hiszen a két településen, ahol szolgálatot teljesít nagyon jó a közbiztonság. Köszönhető ez az ő jelenlétén túl annak is, hogy ezekben a falvakban a helyiek figyelnek egymásra.

– Persze ezt nem úgy kell elképzelni, hogy itt aztán nem történik semmi – teszi hozzá nevetve. – Nemrégiben például úgy fogtunk betörőt, hogy a faluban járőrözve figyeltünk fel egy lakatlan ház ablakán kiugró emberre. Elszámoltattuk, mit keresett ott, meg is lett minden, amit magával akart vinni. Persze itt is előfordul, hogy nem azonnal derül fény egy bűntény hátterére. Néhány éve a nagytályai óvodába ment meg egy ismeretlen szilveszter éjjel. Amit a hűtőben talált, megette, megitta, majd távozott. Emlékezetes eset ez számomra, ami megtanította: az elkövetők manapság nem feltétlenül helyből, a közelből kerülnek ki. Ennél az esetnél hónapokkal később a Balaton mellől jött a jelzés a kollégáktól, hogy a nagytályai óvodában rögzített nyomok egy általuk elfogott elkövetővel mutattak egyezést. Ott is óvodába ment be emberünk hívatlanul – idézte fel Sőregi Richárd.