Hétfőn az MKIF Zrt. - Az ország útja hivatalos Facebook-oldalán osztott meg egy elképesztő felvételt arról, amelyen egy kamion több száz méteren letarolta az M3-as autópálya szalagkorlátját. A helyszín egészen pontosan az M3-as autópálya Babati pihenőhely utáni kanyar.

A felvételen az látszik, hogy a távolban érkezik két kisteherautó és egy kamion. A kanyarban a külföldi kamion a leállósáv felé veszi az irányt, majd hosszú métereken keresztül ledarálja a szalagkorlátot és a végén beborul az árokba. Mint írják, feltehetően elaludt a sofőr, de szerencsére nem esett komolyabb baja.

Egy ilyen elalvás okozta baleset több napig tartó helyreállítási folyamatot eredményez, ami sajnos folyamatos torlódásokkal is jár. A baleset következtében megsérült a rézsű és majdnem 300 méteren a szalagkorlátot is cserélni kellett. Egy éjszaka alatt sikerült a szakadékból kiemelni a kamion roncsait, erre az időre az érintett pálya oldalt le is kellett zárni.

– Itt most kamionnal példálózunk, de a nagy melegben bárkit megkörnyékezhet rosszullét, ingerültség, figyelmetlenség, fáradtság. Főleg azokat, akiknek a munkája a vezetés, vagy munka miatt közlekednek sokat.

Nyomatékosan kérünk mindenkit, személyautósokat, kamionosokat egyaránt tartsák be a követési távolságot, tartsák az előírt pihenőidőt, ha úgy érzik fáradnak, a legközelebbi pihenőben álljanak meg. Egyértelműen és időben jelezzék a sávváltást, előzést a pihenők alkalmával frissítsék fel magukat, mindig ellenőrizzék a járművek műszaki állapotát, gondoskodjanak a megfelelő folyadékpótlásról – tanácsolják.