A bukósisak rendkívüli fontosságát jelzi az a tény, hogy leggyakrabban a fejsérülések bizonyulnak halálosnak. A sisak természetesen más fontos szerveink, a szemek, az arc és a fülek védelmére is szolgál, emellett bizonyos kényelmi funkcióknak is eleget tesznek, ilyen például a beépített fejhallgató. Nem csak az a fontos, hogy a motorkerékpáron ülők minden esetben viseljék a bukósisakot, hanem az is, hogy azt megfelelően csatolják be, továbbá a sisak állapota is megfelelő legyen.