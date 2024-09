A Hevesi járás jellemzően sík vidék, ezért megszokott, hogy az ott lakók kerékpárral közlekednek. A használatban lévő kerékpárok magas száma ugyanakkor azzal is jár, hogy a Hevesi Járási Ügyészség illetékességi területén viszonylag gyakori a biciklilopás. Dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész ilyen esetekről tájékoztatta portálunkat.

Lopják a bicikliket Tarnaörsön (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Az első eset, amit említett egy 20 éves fiatal ügye, aki még 2022 nyarán lopott el egy 125 ezer forint értékű elektromos kerékpárt Tarnaörsön egy családi ház udvaráról. Ide a kerítésen átmászva jutott be, de kifelé menet már egyszerűbbnek látta, ha kivágja a dróthálót, és a nyíláson át tolja ki a nehéz járművet.

A járási ügyészség a dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettével vádolt elkövetővel szemben próbára bocsátás intézkedés alkalmazására tett indítványt - tette hozzá a sajtószóvivő ügyész, majd másik esetet is említett.

Szintén Tarnaörsön ugyanabban az évben augusztusban három biciklit is ellopott egy többszörösen büntetett előéletű középkorú férfi. Először a polgármesteri hivatal lakattal lezárt, 140 ezer forint értékű, „Belügyminisztérium” felirattal ellátott kerékpárját vitte el dolog elleni erőszakot alkalmazva a középület melletti tárolóból, azután egy 65 ezer forint értékű biciklit tolt ki egy magánház udvaráról, ahová jogosulatlanul ment be a nyitott kapun át. Végül egy kerítéshez támasztott, 40 ezer forintot érő, lezáratlan kétkerekűn akadt meg a szeme az utcán, úgyhogy élve az alkalommal, azt is ellopta.