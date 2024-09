- Tegnap este érkezett a jelzés a járőrszámra, hogy gyanús személyt észleltek a Platán úton, aki épp egy biciklit tolt - írta közösségi oldalán a Gyöngyösi Városrendészet.

- Rendészeink néhány perc alatt a helyszínre érkeztek, ám a férfi addigra nem volt ott. A terület átvizsgálása során a Hertelendy úton falnak támasztva a városrendészek megtalálták a kerékpárt, valamint észrevették, hogy az egyik pince ablaka nyitva van. Bevilágítva kollégáink észleltek egy illetéktelen személyt, aki épp egy másik bicikli kerekét próbálta leszerelni. Többszöri felszólításra végül az ablakon kimászott, a rendőrség kiérkezéséig pedig a városrendészek visszatartották. Kiderült, a férfinak háziőrizetben kellene lennie - tették hozzá.

A betörő elfogása azért is örömteli, mert a legutóbbi testületi ülésen a Nyolcvanasi körzet egyik képviselője jelezte, hogy a városrészen megszaporodott a betörések száma. Akkor Ferenczy Dániel, a Városrendészet igazgatója jelezte, hogy a polgárőrséggel közösen növelik a jelenlétet a területen ezzel is segítve a rendőrök munkáját. A gyors intézkedésnek pedig meg is lett az eredménye - fogalmaztak.

Kerékpárlopások Hevesen és Tarnaörsön is elszaporodtak, sok vádemelés történt ilyen ügyekben.