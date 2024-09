Viccelődhetnénk vele, hogy akár tetkóvadász is lehetne a ragadványneve lassan Miskolczi Gábornak, akik augusztusban egy 12-szeresen körözött csalót leplezett le egy egri edzőteremben. Gáborról 15 éve egy hasonló eset kapcsán írt a Zsaru magazin. Akkor, épp a Zsaru által közzétett, a legjobban keresett bűnözők top 100-as listáját böngészte az egri rendőr. Egyszercsak egy olyan tetkót vett észre az egyik delikvens fotóján, amit néhány nappal korábban látott az edzőteremben. Pechükre akkor valószínűleg a körözött férfi is olvasta az újságot, mert a súlyzók mellett többet nem találkoztak vele. Egy előállítás alkalmával az egri kórház sürgősségijén viszont igen. Orvosi vizsgálatra vittek egy fiatalembert, akiről igazoltatás során derült ki, hogy nem vonult be letölteni a büntetését. Várakozás közben figyeltek fel a korábban edzeni látott férfit. Kulcsszerepe volt az azonosításában a jellegzetes tetoválásának. A bőrére rajzolt minta leplezte le a bűnözőt, aki igazoltatásakor próbálta megtéveszteni a rendőröket. A tetkó viszont elárulta.

Miskolczi Gábor

Fotó: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

– Eszembe jutott ez az eset, amikor végül kattant a bilincs a sokszorosan körözött férfi csuklóján. Neki jellegzetes maori tetkója volt, azért is figyeltem fel rá edzés közben. Valamiért gyanúsnak találtam – mesélte Miskolczi Gábor. – A férfit korábban már többször láttam ott, mindig a kisfiával jött edzeni. Feltűnhetett neki, hogy gyanakszom, mert a viselkedése megváltozott, kerülte a tekintetemet.