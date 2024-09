A csütörtöki napon az Egri Törvényszék életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt tart tárgyalást. Az ügy vádlottja R. Z. K. a vádirat szerint mintegy öt évig élt élettársi kapcsolatban a sértettel, közös gyermekük is született. Viszonyuk az együttélésük fele idejétől kezdődően megromlott, ekkortól kezdve a vádlott szinte napi rendszerességgel megverte – ütlegelte, rugdosta – a sértettet, 8 napon belül gyógyuló sérüléseket okozva neki, emellett rendszeresen sértegette, szidalmazta is. Ezen brutális bánásmód hatására élettársi kapcsolatukat a sértett megszakította és a vádlottól elköltözött.

A sértett ezt követően – a gyermeke látogatása érdekében – többször visszatért a vádlott lakóhelyére, aki a sértettet ezen alkalmakkor is bántalmazta, ennek következtében 8 napon belül gyógyuló, zúzódásos sérüléseket szenvedett el, de a bántalmazás jellege miatt reálisan fennállt 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülések lehetősége is.

Ezen eseteket követően a vádlott napi szinten küldött üzeneteket a sértettnek, közöttük számos olyat, amelyekben a volt párja megölésével fenyegetőzött. A vádlott végül el is ment a sértett lakóhelyére és ott a rátámadt, őt földre vitte, ütni, rugdosni kezdte, majd a zsebéből elővett rugós bicskával több helyen megszúrta, közben mindvégig azzal fenyegetőzött, hogy meg fogja ölni, mielőtt börtönbe vonul.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)