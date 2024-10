Az év első három negyedévében összesen 4611 lakóépületben keletkezett tűz, 34-gyel kevesebben, mint a tavalyi év hasonló időszakában. A legtöbb otthon Pest vármegyében (559), Budapesten (523) és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében (473) gyulladt ki. Az év első kilenc hónapjában 57 ezer 114 négyzetméternyi épített terület semmisült meg. A tűzesetek során 420 ember sérült meg, 22-vel többen, mint 2023 első három negyedévében. A kigyulladt házakban 58 ember vesztette életét, egy évvel ezelőtt ez a szám 51 volt – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Az első kilenc hónapban a lakóépületekben keletkezett tüzek oltása összesen 3757 órát vett igénybe, 9204 tűzoltójármű vonult ilyen esethez. A leghosszabb beavatkozás 14 órán át tartott, Egerben július 29-én egy ingatlanon felhalmozott lomok égtek, a munkálatokat gázvezetékből kiáramló gáz is nehezítette. Ez volt az, amiről mi is beszámoltunk, amikor kigyulladt egy lakás és egy száz négyzetméter alapterületű melléképület kora este Egerben, a Rókus utcában. A tűzhöz a város hivatásos tűzoltóit riasztották, akik három gépjárművel vonultak az esethez. A lángok egy gázvezetéket is érintettek, a szivárgást a gázszolgáltató szakemberei szüntették meg. Tizenhárom tűzoltó több oldalról, öt vízsugárral oltotta el a lángokat, az oltás csaknem négy órán át tartott, majd azt követték az utómunkálatok. A mentők egy embert megfigyelésre kórházba szállítottak.