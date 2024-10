A Magyar Polgári Kezdeményezés (Agria Skins) elhatárolta magát az előző hétvégi brutális akciótól. Közölték: akik a támadást provokálták, nem skinheadek, hanem ittas fiatalok voltak… Elképzelhető, hogy voltak olyanok is köztük, akik skinheadnek tartják magukat, de ők nem közénk tartoznak… Ez a csoport a mi egyik emberünket is súlyosan bántalmazta.

Az Egri Skin-head csoport ekképpen foglalt állást: A botrányt nemcsak a fajgyűlölet, hanem az azt megelőző sértések és bántalmazások is elindították. Felhívjuk a cigányság figyelmét, hogy mi abba kívánjuk hagyni a mozgolódást, s kérjük, ők is fejezzék be a háborúskodást… Leszögezzük, mi nem akartuk, hogy idáig fajuljanak a dolgok! Csak egyet szeretnénk: legyen vége a „HÁBORÚNAK”!!!

A skinheadek és romák csatározása idején, több mint három évtizede, az akkor hatályos büntető törvénykönyv (Btk.) 156. szakasza rendelkezett úgy, hogy bűntett miatt vonják felelősségre azokat, akik valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport tagjának a csoporthoz tartozása miatt súlyos testi vagy lelki sérelmet okoznak. Ezért kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés-büntetést írt elő a kódex.

Orlai Ibolya r. alezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Bűnmegelőzési Osztályának vezetője szerint a skinheadek által elkövetett bűncselekmények 90 százalékában felderítették a tetteseket. Csak egyharmaduk vallotta a skinhead ideológiát, a nagyobbik hányaduk csupán az öltözködés, a zene és a baráti társaság miatt kapcsolódott az irányzathoz. Az ORFK becsült adatai szerint a skinheadek száma­ országosan nem érte el a négyezret­, a kemény mag ezer alatt volt.

A 156. paragrafus szerinti jogi minősítés 18 alkalommal történt meg, s országosan több mint száz személlyel szemben indult eljárás. Ám egyetlen esetben sem született ítélet, általában „csak” garázdaságért ítélték el a fiatalokat. Ha egyáltalán elítélték őket. Egerben­ azért született bírósági ítélet: a városbeli skinheadek vezéreként ismert S. T.-t nyolc hónap szabadságvesztés-büntetéssel sújtották három évre felfüggesztve. Társaival botokkal és kábeldarabokkal szétverték egy cigány ember arcát…