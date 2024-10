Állománygyűlés az Egri Tűzoltóság születésének ünnepén

A városházán ünnepi állománygyűlést is tartottak. Először Kecskeméti Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság gazdasági főigazgató-helyettese köszöntötte a megjelenteket.

– 150 év alázatos munka, 150 év bajtársiasság, 150 év segítségnyújtás öröme az, ami a mai napig is töretlen. A tűzoltó bajtársak 1874 óta vigyáznak Egerben a városlakók biztonságára. Az azóta eltelt időszak változásai új, és egy nehezebb feladatok elé állították a tűzoltókat és állítják ma is. A hivatásos tűzoltók feladata sokat változott, de soha nem érintette a munkájuk lényegét, a lakosság élet és vagyonvédelmét. A jeles évforduló alkalmával tisztelgünk a múlt és a jelen tűzoltói előtt. Az egri tűzoltóság dicső múltja példaként szolgálhat mindannyiunk számára, erőt ad, és kijelöli az utat – hangsúlyozta.