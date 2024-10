A vádirat nem csak magát a bűncselekményt írja le a nyomozás során beszerzett bizonyítékok alapján, hanem röviden összefoglalja az előzményeket is. Eszerint a terhelt és a sértett korábban élettársak voltak, de ez a szoros viszonyuk évekkel ezelőtt megszakadt. Ennek ellenére a nő alkalmanként továbbra is a férfinél töltött egy-egy éjszakát. Kapcsolatukra ugyanakkor árnyékot vetett a féltékenység, mivel a vádlott azt feltételezte, hogy volt élettársa a rokonságból mással is szerelmi viszonyt tart fenn. Mindezt dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyésztől tudtuk meg.

Mint közölte, idén, újév napján a pár vendégségbe ment a nő szüleihez, ahol a titokban kábítószert fogyasztó vádlott magához vett egy 20 centiméter pengehosszúságú konyhakést, amelyet távozáskor a ruhájába rejtve kivitt a házból. Késő éjjel így felszerelkezve beült volt élettársa autójába, majd elindulás után számon kérte a férfin a feltételezett kapcsolatát. Menet közben szó szót követett, míg végül az anyósülésen helyet foglaló terhelt előrántotta a konyhakést, és azzal háromszor mellbe szúrta a járművet vezető barátját. A sértett ennek következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyekbe orvosi segítség nélkül akár bele is halhatott volna. A segítség azonban szerencsére időben érkezett, mivel a tettét megbánó nő mobiltelefonon mentőt hívott a helyszínre akkor, amikor erősen vérző párja holtsápadtan ráborult a kormányra.