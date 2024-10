A Tények információi szerint az ügyben most fejezték be a nyomozást, a férfi ellen hamarosan vádat emelhetnek. A vádlott betört egy idős asszonyhoz, akit kegyetlenül megvert, majd bezárta a pincébe és a házat kifosztotta. A hiba ott csúszott a számításába egy közelben lakó szerint, hogy Kati néni ki tudott mászni a pinceablakon. A férfi később egy dohányboltba is betört. Egy hétig tudott rejtőzködni, majd egy apci kert végében találtak rá a rendőrök. Rablás, lopás, személyi szabadság megsértése és súlyos testi sértés miatt hallgatták ki, azóta letartóztatásban van.

A Tényekből megtudtuk, hogy négy éve már forgattak az idős nőnél, amikor a nő támadt rá a férjére, kalapáccsal verte meg az idős embert.