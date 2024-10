Erről mi is írtunk a napokban, az Egri Járásbíróság egy hónapra elrendelte a letartóztatását ennek a két férfinak. A bíróság azt is megállapította, hogy a gyanúsítottak vonatkozásában fennáll a bűnismétlés konkrét és reális veszélye is, tehát az, hogy újabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követnének el. A végzés nem végleges. Az ügyész további letartóztatási ok, a bizonyítás veszélyeztetésének megállapítása, a gyanúsítottak pedig szabadlábra helyezésük érdekében jelentettek be fellebbezést. A gyanúsítottak védői az ülésen nem vettek részt, 3 nap áll rendelkezésükre a fellebbezés bejelentésére. A fellebbezések folytán az Egri Törvényszék másodfokú tanácsa hoz majd döntést, addig a gyanúsítottak biztosan letartóztatásban maradnak.