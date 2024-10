A Lőrik Ügyvédi Iroda elemzése arról szól, hogy a gyermek testi fenyítésének tilalmát a gyermekvédelmi törvényünk is tartalmazza. A bántalmazásnak számos fokozata van. Ha a tanár vagy az edző akár csak egy pofonnal is a gyermek testi épségét vagy egészségét sérti, bűntényt, testi sértést követ el. Néhány többletfeltétel teljesülésekor a gondozásra köteles tanár, óvónő, edző a magatartásával a kiskorú veszélyeztetésének bűntettét is megvalósíthatja.

Még élénken él emlékezetünkben az a júliusi, a Szolnoki Kalandparkban megtörtént eset, amikor a karateedző egy kisfiút olyan erővel gáncsolt el, hogy a gyermek a fejére esett. A Szolnoki Rendőrkapitányság garázdaság miatt jár el az ügyben. A Magyar Karate Szövetség örökre eltiltotta a férfit a karateoktatástól, a dan­fokozat (a fekete öv) viselésétől, véglegesen a karatemester cím használatától. Klubját, a Yakuzák Sportegyesületet kizárták a szervezetből.