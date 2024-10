Természetesen – a magyar büntetőeljárási jogszabályok szerint – a fellebezéseknek nincsen halasztó hatálya a letartóztatást elrendelő végzésre, azt azonnal végre kell hajtani. Amennyiben a törvényszék azt módosítaná, a továbbiakban az általa elrendeltek szerint kényszerintézkedést alkalmazzák.

Drogkereskedők: szorul a hurok

Portálunk az utóbbi időkben számos új pszichoaktív anyaggal történt kereskedés miatt indult rendőri eljárásról számolt be. Így például szeptemberben írtunk arról, hogy a pétervásárai rendőrök őrizetbe vették a recski drognagyit. Közel 40 gramm kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Több esetről is tudósítottunk viszont augusztusban. Ezek egyike, amikor füzesabonyi dílert hallgattak ki. Kristályt terített a férfi, aki először csak fogyasztó volt, majd jövedelemkiegészítésként árulni kezdte a szert. De annak a mezőkövesdi férfinek a "történetét" is megírtuk, aki a gyöngyösi Kitérőgyár megállónál droggal a táskájában próbált a síneken át ellógni, de elkapták a városrendészek és átadták a rendőrségnek. Ugyncsak augusztusi történet volt, amikor egy olyan kömlői férfit fogtak el a rendőrök, akinél drog volt.