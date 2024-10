Évek óta komoly fejtörést okoznak a gyöngyösi guberálók a mátraalji városban. Hiába a képviselő-testület guberálást tiltó rendelete a szemetesekben való turkálásról, a tevékenység mindennapos a városban. Ferenczy Dániel, a gyöngyösi városrendészet igazgatója a héten arról számolt be portálunknak a problémával kapcsolatban, hogy a rendészeik az Erzsébet Királyné és a Mátrai út sarkán vontak intézkedés alá két férfit. Az egyik nem csak, hogy a szemetest túrta fel palackok után kutatva, de még a környezetét is beszennyezte azzal, hogy a talált zsákmányból a folyadékot a járdára borogatta, tette hozzá a rendészeti vezető.

– Tettét elismerte, így köztisztasági szabálysértés miatt 50 ezer forintnyi helyszíni bírságot kapott. Szintén aznap kollégáink egy másik guberálóval szemben is intézkedtek, ő is helyszíni bírságot kapott. Az utóbbi időben megszaporodott a guberálás miatt kiszabott bírságok száma, ugyanis a visszaváltható palackok kikukázása egyfajta megélhetési módszer lett. Sok esetben azonban nem csak egy palack elvételéről van szó, a guberálók az esetek többségében a kuka feltúrásával hatalmas szeméthalmot hagynak maguk után, valamint a környezetet is szennyezik – részletezte Ferenczy Dániel.