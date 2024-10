A Balkay rokonságot a festő presztízsértékűnek érezhette, s ezt megrendelőivel való viszonya is mutatja. A városi lapban 1884-ben feladott hirdetése szerint jutányos áron nyújtott szobafestő, aranyozó, címerező és mázoló tevékenységéhez az egriek „becses támogatását kérve, mély tisztelettel” ajánlotta magát. A Balkay családdal rokonságba kerülve 1893-ban szolgáltatásának palettáját kibővítette, immár nem mély tisztelettel ajánlotta magát, hanem leendő ügyfeleitől „kiváló tisztelettel” búcsúzott. A Balkay rokonságot presztízsértékűnek érezhette, s az 1893. esztendőben nagyszabású hirdetési kampányt indított a helyi lapban, s jelentősen növelte a megvásárolt hirdetési felület nagyságát is.

Pozitív társadalmi mobilitását a közéletben is igyekezett kifejezni. Az egri iparos ifjúság nyári táncmulatságai mindenhol felülfizetett, s lányát, Benőcs Teréziát is bevezette a társasági életbe. Az igazi nagy változás azonban az volt, hogy a fiatal lányt 1898-ban az egri Angolkisasszonyok Intézetének Tanítóképző osztályába íratta be. Ez az iskolaválasztás nem volt gyakori az egri iparos szülők körében, bizonyára befolyásolta az apa döntését, hogy a Balkay családnak több leánytagja is ebben az intézményben tanult. A tanítónői pálya a polgárság alsóbb rétegeiben kedvelt hivatásválasztásnak számított. Egy tanítónő önálló egzisztenciát tudott magának teremteni, tehát családját nem terhelte tovább ellátása. Ugyanakkor ez az életpálya csöppet sem volt könnyű. A nagy létszámú osztályok komoly megterhelést jelentettek női és férfi tanítóknak egyaránt, az alacsony állami keresetet pedig a tanítói földeken biztosított termelés lehetősége egészítette ki.