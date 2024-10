A NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai – hét társvármegye revizoraival karöltve – idén júliusban és augusztusban kiemelten ellenőrizték a vármegye területén lévő üdülővárosokban és azok vonzáskörzetében a turizmusban, vendéglátásban és szálláshely-szolgáltatásban érdekelt gazdálkodókat, valamint a szezonális termékeket ideiglenes árusítóhelyeken értékesítőket. A nyári akcióban harmincöt revizor több mint kétszáz vizsgálatot végzett a turisztikailag frekventált helyeken. Az esetek 35 százalékában tapasztaltak jogsértést, így összesen majdnem kilencmillió forint mulasztási bírság kiszabása várható – közölte dr. Paskujné Pifkó Mónika kommunikációs referens.

A NAV többek között azt vizsgálta, hogy a kereskedők, szolgáltatók adtak-e számlát vagy nyugtát bevételeikről, a vállalkozások bejelentették-e alkalmazottjaikat, betartották-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat.

Több mint húsz adózó felejtett el nyugtát vagy számlát adni; huszonhat esetben találtak a revizorok kasszaeltérést, és többeknek az áfagyűjtő helyes használata is gondot jelentett. Hét vállalkozó bejelentés nélkül foglalkoztatta az alkalmazottjait, két adózó pedig csak késedelmesen jelentette be a foglalkoztatottjait. A szabályszegők közül többen visszaeső mulasztók, ők magasabb összegű mulasztási bírságra és üzletzárásra is számíthatnak.

A mulasztások és hiányosságok elsősorban a piacokon és közterületeken árusítóknál – szezonális zöldség-gyümölcs árusok – fordultak elő, míg a vendéglátóhelyeken túlnyomóan szabályos működést találtak a NAV ellenőrei. Előfordultak hiányosságok a magánszálláshelyek működtetőinél is, így ennek a körnek a további ellenőrzése a jövőben is indokolt.

A jogsértők bírságra, a súlyosan mulasztók – a bírságon túl – utólagos adóellenőrzésre is számíthatnak. Egyes mulasztási bírságok felső határa augusztus 1-től megduplázódtak, így a NAV akár már kétmillió forintot is kiszabhat a nyugtaadást vagy az alkalmazotti bejelentést elbliccelőknek.

Az adóellenőröket egy atrocitás is érte vizsgálat közben. Egy üzletbe próbavásárláskor belépett két férfi, akik agresszívan, indulatosan és provokálóan beszéltek a revizorokkal, nemtetszésüket fejezték ki az ellenőrzéssel kapcsolatban, majd a helyszínen készített fotókat feltöltötték az egyik közösségi portál helyi csoportjába is. Az ügyben a NAV feljelentést tett a rendőrségnél.