Rengeteg a baleset az elmúlt napok esős időjárása miatt, adta hírül a Tények. Pénteken Eger mellett, a 25-ös főúton egy autó megcsúszott a kanyarban és megpördült.

Mint a Tényekből megtudtuk, óriási sebességgel csapódott a kanyarba az autó, a sofőr elvesztette az uralmat a kocsi fölött. A jármű métereket csúszott, majd megpördült. A sofőr nem tartotta be a sebességkorlátot. A felvétel készítője szerint az aszfalt rendkívül csúszós. Ne a kanyarban fékezzünk, hanem már előtte. Nagy baj az is, hogy száraz úton sem tartják be a szabályokat a vezetők.