Elmondása szerint a Btk. rendelkezései speciálisak a kiszabható szabadságvesztés-büntetések esetén is. Ennek legrövidebb tartama bármely bűncselekmény esetén egy hónap. Ez nem függ a büntető törvényben egyébként szereplő büntetési tételektől, melyek minimuma – a bűntény tárgyi súlyától függően – esetenként egy, kettő, öt, vagy akár tíz év is lehet.

– Nem árt tudni, hogy a büntetés felső határa öt év, ha az ifjú az elkövetéskor a 16. életévét még nem töltötte be, de a fiatalkorú nem ítélhető életfogytig tartó szabadságvesztésre sem – tette hozzá.