A pénzmosás a Btk. 399. paragrafusa szerint

"Aki más által elkövetett büntetendő cselekményből származó dolgot átalakítja, átruházza, vagy a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe abból a célból, hogy egyrészt az ilyen dolog eredetét eltitkolja, elleplezze, vagy; a más által elkövetett büntetendő cselekmény elkövetőjével szemben folytatott büntetőeljárást meghiúsítsa; a dolog eredetét, az ilyen dolgon fennálló jogot vagy az e jogban bekövetkezett változásokat, az ilyen dolog helyének változását vagy azt a helyet, ahol az ilyen dolog található, eltitkolja, vagy elleplezi, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."

De ugyanez a büntetés dukál annak, aki a fentiekben leírt, más által elkövetett büntetendő cselekményből származó dolgot magának vagy harmadik személynek megszerzi; megőrzi, kezeli, használja vagy felhasználja, azon vagy az ellenértékén más anyagi javakat szerez. Mindezt abban az esetben persze, ha a dolog eredetét az elkövetés időpontjában ismerte.

Sorolja tovább is a törvény, ami szerint nem úszhatja meg az sem a büntetést, aki bűncselekményének elkövetéséből származó dolgot ezen eredetének leplezése, titkolása céljából gazdasági tevékenység gyakorlása során felhasználja; a dologgal összefüggésben bármilyen pénzügyi tevékenységet végez, vagy pénzügyi szolgáltatást vesz igénybe.

Természetesen a pénzmosásnak is vannak minősített esetei, amikor is két évtől nyolc évig terjed a szabadságvesztés tétele. E szerint az üzletszerű, a különösen nagy, vagy azt meghaladó értékre történt elkövetés tartozik ide, valamint, ha az elkövető hivatalos személy, ne adj' Isten ügyvéd.

A legbonyolultabb minősítő körülményt ismét csak szó szerint vagyunk kénytelenek idézni. Ha az elkövetés "... pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsdei, elszámolóházi, központi értéktári vagy központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet, biztosító, viszontbiztosító vagy független biztosításközvetítő, illetve önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár vagy foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, szerencsejáték szervezésével foglalkozó szervezet, vagy szabályozott ingatlanbefektetési társaság tisztségviselőjeként vagy alkalmazottjaként" történik, ugyancsak 2-8 év dukál.