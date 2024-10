A bűntényről és a tettesek gyors felderítéséről Gortva János rendőr százados, a Hevesi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője adott tájékoztatást a Hírlapnak.

– Aznap este kilenc óra tájban érkezett a kapitányságunk ügyeletére a bejelentés – ismertette a részleteket a bűnügyi osztályvezető. – Azonnal megkezdtük a helyszíni szemlét. Ennek során meghallgattuk a sértettet és a vele szemben lakókat is, akiktől segítséget kért az idős személy.

– Az első vizsgálat alapján milyen következtetésre jutottak?

– A közlése szerint a magányos férfi lakásába ketten hatoltak be este nyolc és fél kilenc között. Bezúzták az utcai ablakot, s betörték a ház kapuját. A zajra a bácsi kiszaladt az udvarra, ahol a behatolók szőlőkaróval ütötték-verték. Előlük bemenekült a lakásba, ám az elkövetők utána mentek, s bent is bántalmazták. Ordítottak az idős emberrel, s követelték, hogy adja elő a pénzét. Ő meg egyre csak azt hajtogatta, nincs neki semmije. Ekkor az egyik tettes a földön fekvő áldozat nyakára taposott, mire a szerencsétlen kinyögte, hol találják a forintokat. Végül is a cukortartóból került elő egy ezres bankó. Az áldozat egyébként több súlyos sérülést szenvedett: a bal szemöldöke fölött repesztett seb van, az orrcsontja pedig eltört. Jelenleg kórházban ápolják.

– Miként jutottak a gyanúsítottak nyomára?

– A szemle során megállapítottuk, hogy a kárvallott elmondásával szemben nem ketten, hanem hárman vettek részt a bűncselekmény elkövetésében. Az adatgyűjtés és más jelek alapján kerültek képbe a kömlői fiatalemberek. Ők T. Z. 18. születésnapját ünnepelték, s közben határozták el, hogy „meglátogatják” a magányos öreget. T. T. és a szintén 18 éves B. Zs. végezték el a „munka” java részét. Mindaddig az ugyancsak 18 esztendős A. A. az utcán figyelte, hogy jön-e arra valaki.

– A fiúk hogyan viselkedtek előállításukkor?

– T. T. beismerő vallomást tett, B. először tagadott, ám az elé tárt bizonyítékok hatására ő is elismerte részességét a bűntényben. Mindkettejüket őrizetbe vettük. A.-t azért nem, mert valószínűleg nem is nagyon avatták őt be a dologba a többiek.