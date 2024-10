Az elkövetkező napokban többen kilátogatnak a temetőbe, hogy megemlékezzenek elhunyt szeretteikről. Mindenszentekkor és Halottak napján is oda kell figyelnünk, hiszen ilyenkor is tüzet okozatunk, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Erről beszélgettünk részletesebben Nagy Csabával, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjével.

Temető tűz: a száraz falevelek, az elszáradt koszorúk és virágok hamar tüzet okozhatnak

Forrás: Huszár Márk / Heol.hu

Mint mondta, a legnagyobb problémát természetesen a nyílt láng okozhatja. Ilyenkor sokan a sírhelyeknél, vannak akik otthon is mécseseket, gyertyákat gyújtanak.

– Ha nem vagyunk elég óvatosak, akkor lakástüzet is okozhat egy gyertya vagy mécses, vagy könnyen tüzet okozhatunk a sírnál megemlékezés közben. Ahhoz, hogy méltó módon emlékezhessünk meg szeretteinkről, a legjobb, ha megelőzzük a tüzet a temetőkben és otthon is – hívta fel a figyelmet.