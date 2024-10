A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság időről időre összegzi a negyedévek statisztikáit. Ezúttal Nagy Csaba, szóvivő az első három negyedév lakástüzeit és szén-monoxid mérgezéses történéseit összegezte.

Lakástüzekhez sokszor vonultak a hevesbeli tűzoltók (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Mint mondta, ez év első három negyedévében Heves vármegyében összesen 231 lakóépületben és azok melléképületeiben keletkezett tűz, ez 9 százalékkal több, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Az év első kilenc hónapjában 4099 négyzetméternyi épített terület semmisült meg. Felmerült kérdésként, jártak-e ezek az esetek sérülésekkel.

– Idén a tűzesetek során 14 ember sérült meg, ez egyel több, mint 2023 első három negyedévében. A kigyulladt házakban három ember vesztette életét, egy évvel ezelőtt ez a szám egy volt – részletezte.

Volt egy igen hosszú beavatkozásuk is, mely országosan is vezeti ezt a listát. A leghosszabb beavatkozás Egerben július 29-én történt, egy ingatlanban és melléképületében felhalmozott lomok égtek, a munkálatokat egy gázvezetékből kiáramló gáz is nehezítette. Tizenhárom hivatásos tűzoltó több oldalról, öt vízsugárral csaknem négy óra alatt fékezte meg a lángokat. Az utómunkálatokat követően a város hivatásos tűzoltói átvizsgálták a káreset helyszínét, hogy a visszagyulladás esélyét teljesen kizárják. A teljes tűzoltói beavatkozás 14 órát vett igénybe. Az eset során a mentők egy embert megfigyelésre kórházba szállítottak.