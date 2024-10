Mindez elmaradt, 2013 nyarán csupán annyi történt, hogy az addig létrás mászókát – a vádlottak tudtával – munkások áthelyezték, egyben eltávolították a létrát, ami az eszköz stabilitását is biztosította, így ettől kezdve a szerkezetet csupán két földbe ásott, impregnálatlan fenyőgerenda tartotta függőleges helyzetben. Ezt a potenciális baleset-forrást a gyerekek az óvodavezető engedélyével továbbra is használták.

A tartógerendák föld alatti részei 2019-re elkorhadtak, így reálissá vált a veszély, hogy az bármikor kidőlhet, ami szeptember 26-án délelőtt meg is történt. Ekkor három óvodás egyszerre mászott fel a 80 kilogramm tömegű játékra, az pedig kidőlt és rázuhant a sértettekre. Közülük ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, harmadik társukat, egy kislányt azonban a fején találta el a keresztgerenda, aminek következtében a helyszínen életét vesztette.