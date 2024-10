A Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állománya idén is tisztelgett az 1956-os forradalom és szabadságharc hősei előtt – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Az igazgatóságon, október 21-én megtartott ünnepi állománygyűlés a Himnusz hangjaival vette kezdetét, majd Besenyei Zsolt tűzoltó őrnagy, megbízott vármegyei főügyeleti osztályvezető tartott beszédet.

– A magyar nép mindig a szabadságszeretetéről volt híres. Már honfoglaló elődeink is arról híresültek el, hogy szabad emberként szolgálták a törzsszövetség közös ügyét. Később, Árpád-házi királyaink alatt is szabad emberként szálltak hadba, ha a Magyar Királyságot veszély fenyegette. Nemeseink évszázados joga volt életükkel és vérükkel szolgálni a hazát. Az 56-os önfeledt kamaszok, nagybetűs életüket éppen elkezdő huszonéves munkás fiatalok és egyetemisták olyan korba születtek, amikor küzdeni kellett Magyarország függetlenségéért és szabadságáért, elviselni e küzdelem kudarcát, majd menekülni, raboskodni, vagy éppen félni. Évtizedekig. Ilyen bátor fiatalok indították el a forradalmat Egerben is. Az akkor még Egri Pedagógiai Főiskola volt a kezdőpontja az eseményeknek, ahol megalakultak azok az értelmiségi csoportosulások, melyek a rendszerrel szembeni változást akarták: a hallgatók csatlakoztak a Debrecenben létrejött Kossuth-körhöz, a Szegeden megalakult Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségéhez, és közzétették 12 pontos követelésüket. Mindez 1956. október 21-én történt – fogalmazott ünnepi beszédében az őrnagy.

Elismeréseket adtak át

A beszédet elismerések átadása követte. Dr. Pintér Sándor, Magyarország belügyminisztere hosszú időn át végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként tűzoltósági tanácsosi címet adományozott Lukács Béla tűzoltó zászlósnak, a Gyöngyösi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság különlegesszer-kezelőjének.

Dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a katasztrófavédelem főigazgatója beosztásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Lukács László tűzoltó törzszászlóst, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság referensét, továbbá a szolgálati feladatok kiemelkedő teljesítéséért soron kívül tűzoltó törzsőrmesterré előléptette Sas István tűzoltó őrmestert, az Egri Hivatásos Tűzoltóparancsnokság különlegesszer-kezelőjét.