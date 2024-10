34 esztendeje, a március­ 9-re virradó éjszakán végig talpon voltak a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (HRFK) és a gyöngyösi kapitányság nyomozói. Reggelre már jegyzőkönyvbe vehették a bűntény elkövetésével alaposan gyanúsítható személyt. A részletekről dr. Orosz Gyula r. százados, a HRFK vizsgálati osztályának vezetője adott tájékoztatást, amiről az 1990. március 10-i számában írt a Heves Megyei Hírlap jogelődje, a Népújság.

Csecsemőholttest a szemétben

Forrás: Shutterstock

– Gyöngyöshalászon egy helyi lakos március 8-án 17 óra körül a szeméttelepen bukkant rá arra a nylon reklámszatyorra, amiben lánycsecsemő holtteste volt – közölte a százados. – A neje mondta el ezt a falu körzeti orvosának, aki jelentette az esetet a Gyöngyösi Rendőrkapitányságon. Az osztályvezető így folytatta: – A helyszíni szemle során megállapítottuk, hogy a holttest már többhetes. A boncolás utáni elsődleges­ orvosi vélemény szerint életképes csecsemőként jött a világra­.

– Miként jutottak el a gyanúsítotthoz?

– Az adatgyűjtéskor többen is elmondták: korábban is úgy vélték, hogy M. G.-né S. M. 21 éves kétgyermekes családanya terhes volt. Az is erősítette a gyanút, hogy a holttest mellett megtalálták a nő húgának úttörő-igazolványát.

– Következett M.-né meghallgatása…

– A helyi tanácsházán először tagadott, ám a bizonyítékok hatására részletes, feltáró jellegű beismerő vallomást tett. Tavaly májusban esett teherbe. Már nem tudta elvetetni a magzatot, de orvoshoz és a terhességgondozásra se ment el. A családjából senki nem vette észre az állapotát! Idén január 20-án éjjel szülte meg a kicsit a fürdőszobában. Elmondása szerint felsírt a csecsemő­, akit megfojtott. Becsomagolta a reklámszatyorba, s az udvari szemétgyűjtőbe helyezte. Pár nap múlva vitték el a telepre…

– Mivel indokolta a tettét?

– Maga sem tudja, miért tett így… Emberölés bűntett alapos gyanúja miatt kezdeményezzük az előzetes letartóztatását. A gyermekeiről a férj, s más családtagok gondoskodnak.

– Kik segítettek a gyors nyomozásban?

– Az irányításban Nagy István r. őrnagy, a HRFK bűnüldözési osztályának és Szecskó Antal r. százados, a gyöngyösi kapitányság vizsgálati alosztályának vezetője. Egész éjjel dolgoztak: Kormos Miklós százados a HRFK vizsgálati osztályáról, dr. Cseh András hadnagy a gazdaságvédelmi, dr. Nagyidal Imre hadnagy­ és Sütő József t. alhadnagy a bűnüldözési osztályról, s a gyöngyösiek: Gál János főhadnagy, Juhász László t. hadnagy, Fehér Imre és Varga János zászlósok. Külön is szólni kell a helyi tanácselnök, Kádár János és a körzeti orvos, dr. Szentirmay Jenő segítőkészségéről, amiért köszönettel tartozunk.